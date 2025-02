CIVITAVECCHIA – Tornano in azione i vandali e questa volta prendono di mira piazza San Francesco d’Assisi. Alcune persone nelle scorse ore hanno segnalato un fatto increscioso: qualcuno nottetempo si è accanito contro le loro auto, danneggiandole in più punti. Ammaccature agli sportelli e vetri infranti è quello che i proprietari hanno riscontrato con grande rammarico al loro risveglio. Il fatto è stato segnalato prontamente agli organi di informazione, mentre si riaccende la polemica sul funzionamento delle telecamere di videosorveglianza in città. Una propaganda lunghissima intorno al potenziamento della sorveglianza, che purtroppo non trova alcun riscontro negli accadimenti del vivere quotidiano. L’amministrazione comunale fa propaganda, i cittadini a ogni episodio di vandalismo sperimentano sulla loro pelle l’inconsistenza di certi proclami.