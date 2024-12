CERVETERI - Si è parlato di progetti per la valorizzazione dell'area rurale a nord di Cerveteri nella reunion dei giorni scorsi al Sasso. Protagonista: la Proloco Due Casette. In quell'occasione l'associazione ha confermato l'unità di intenti dei membri che ha come obiettivo la valorizzazione e la promozione del territorio a nord di Cerveteri. Oltre 120 persone si sono date appuntamento per una cena che è l'inizio di nuovi progetti dopo la sagra del melone, una festa ritornata sul territorio dopo molti anni. In cantiere vi sono tanti progetti rivolti alla promozione dell'area rurale, troppo spesso lasciata nel dimenticatoio. L'attività del direttivo e dei soci sta portando i frutti sperati, un consolidamento del territorio che raccoglie imprenditori, artigiani e agricoltori. Intanto anche per il Natale potrebbe uscire fuori dal cilindro qualche evento a tema, anche se per ora le bocche sono cucite.

©RIPRODUZIONE RISERVATA