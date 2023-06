A Valle Faul va in scena il Villaggio equestre. Ha preso il via questa mattina la manifestazione dedicata al quadrupede. Organizzata dalla Fise, la federazione italiana sport equestri, in collaborazione con le varie associazioni ippiche della Tuscia, e con il patrocinio del Comune, allo scopo di far conoscere ai ragazzi il mondo dei cavalli. L’iniziativa, infatti, si rivolge in particolare ai ragazzi provenienti dai grest cittadini, dalle parrocchie e dall’associazione Eta Beta per sensibilizzare le persone al rispetto del mondo del cavallo.

Un viaggio a 360 gradi attorno alla storia, la cura e l’approccio più corretto da tenere con il nobile quadrupede, insomma un vero vademecum per tutti i ragazzi che vogliono avvicinarsi a questo mondo.

Il Villaggio equestre è gratuito e sarà aperto fino a sabato dalle ore 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 18,30.

Ieri mattina il taglio del nastro. Presenti la sindaca Chiara Frontini, l’assessore Patrizia Notaristefano e il presidente del comitato regionale Fise, Carlo Nepi e la delegata Fise Lazio Michela Turchetti.

Con loro c’erano anche il delegato al benessere animale, Francesco Buzzi e la delegata alle politiche giovanili Francesca Pietrangeli

«Una bella iniziativa promossa dalla Fise regionale mirata all’inclusione - ha detto la Frontini – e che crea un terreno fertile per promuovere nuove iniziative in questo angolo cittadino.

La nostra amministrazione punta alla riqualificazione della città, e in quest’ottica siamo felici di ospitare proprio qui la prima edizione di questa iniziativa».

«Lavoreremo sul benessere a tutto tondo - è stato detto - I cavalli ci permettono di fare inclusione, un’attività trasversale».

Per l’assessore Notaristefano la manifestazione rappresenta «un’opportunità unica per mettere a disposizione giornate e spazi e creare ulteriore inclusione».