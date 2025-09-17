PHOTO
Va in cerca di funghi con le amiche, cade e si ferisce. Protagonista della disavventura una donna di 80 anni che questa mattina si è fortunata mentre si trovava nei boschi di monte Fogliano, a Vetralla, nei pressi dell'eremo di San Girolamo.
La donna sarebbe inciampata e cadendo si sarebbe fratturata una gamba. A dare l'allarme sono state le amiche che erano con lei.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la polizia locale.
Sono stati i vigili del fuoco a recuperare la donna in una zona impervia e difficile da raggiungere e ad affidarla alle cure dei sanitari.
La donna, dopo essere stata stabilizzata sul posto, è stata trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso ma le sue condizioni non sarebbero, per fortuna, preoccupanti.