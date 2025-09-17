Va in cerca di funghi con le amiche, cade e si ferisce. Protagonista della disavventura una donna di 80 anni che questa mattina si è fortunata mentre si trovava nei boschi di monte Fogliano, a Vetralla, nei pressi dell'eremo di San Girolamo.

La donna sarebbe inciampata e cadendo si sarebbe fratturata una gamba. A dare l'allarme sono state le amiche che erano con lei.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e la polizia locale.

Sono stati i vigili del fuoco a recuperare la donna in una zona impervia e difficile da raggiungere e ad affidarla alle cure dei sanitari.