LADISPOLI – Volontari in azione per controllare e segnalare l’utilizzo improprio dei monopattini. Come delle vere e proprie sentinelle, ai membri delle associazioni Avalon ed Unpee spetterà verificare che la situazione non degeneri come accaduto in queste settimane. Se la società Bird è soddisfatta di come è partito il progetto, e lo stesso l’amministrazione comunale con le parole dell’assessore all’Innovazione tecnologica Alessandra Feduzi che ha anche indetto l’altro pomeriggio una conferenza stampa per illustrare alcune novità, dall’altra i cittadini sono esausti per una situazione totalmente fuori controllo legata all’uso dei monopattini elettrici. Di sera in particolar modo vengono continuamente utilizzati da minorenni, e già questo va contro le normative vigenti. In seconda battuta vengono lasciati ovunque: in mezzo alla strada, sui marciapiedi, di fronte ai passi carrabili. Un vero inferno soprattutto per i disabili fortemente penalizzati e costretti a passare sulla carreggiata anche per via delle erbacce e dei rifiuti. I vandali poi in alcune circostanze si sono anche accaniti contro i monopattini. Ha fatto il giro dei social la foto di un mezzo scaraventato nel fiume Sanguinara.

