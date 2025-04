CIVITAVECCHIA – Urne aperte anche oggi, dalle 7 alle 15, presso l’aula Pucci del Comune di Civitavecchia per il rinnovo dei vertici dell’Università Agraria. Una volta chiuso il seggio si procederà subito con lo spoglio. Le ultime votazioni risalgono al 2015, quando venne eletto presidente Daniele De Paolis, rimasto alla guida dell’ente fino a dicembre scorso, quando l’assemblea straordinaria ha di fatto revocato il vecchio consiglio di amministrazione affidando al commissario straordinario Franco Barlafante il compito di traghettare l’ente a questo importante appuntamento. Degli oltre 3000 soci di qualche anno fa, al voto sono arrivati in 816.

Nella prima giornata di urne aperte, quella di ieri, in 410 si sono recati alla Pucci, andando ad esprimere la propria preferenza tra le due liste che si sono presentate all’appuntamento elettorale.

La Lista 1 vede come candidato presidente Menotti Demichelis; con lui Franco Barlafante, attuale commissario straordinario, Raffaella Bomboi, Maria Assunta Borgi, Francesca Corvi, Emanuele Dell’Anno, Diego Gaspari, Paolo Gorla, Mirko Guida, Riccardo Macii e Cinzia Mastrogiovanni.

La Lista 2 ha come candidato presidente Pasquale Marino, con la squadra composta da: Vincenzo Battilocchio, Antonio Cacace, Claudio Casu, Stefano Di Carmine, Fabio Evangelisti, Sandro Pierucci, Giovanni Battista Perrone e Paola Simonetti. Si sceglie una lista barrando il simbolo. Si può indicare una preferenza per uno dei candidati della lista e non è ammesso il voto disgiunto.

©RIPRODUZIONE RISERVATA