VITORCHIANO - A distanza di 4 mesi dalla lettera inviata a giugno e dopo gli impegni assunti da Anas, attraverso i propri tecnici, di avviare i lavori sulla Strada Statale 675 nel mese di settembre, il sindaco di Vitorchiano torna a sollecitare con forza l’intervento urgente per la messa in sicurezza e il rifacimento del manto stradale.

«Siamo ormai ad ottobre – dichiara il sindaco – e non si è visto alcun inizio dei lavori promessi. I cittadini ci chiedono giustamente conto della situazione, che è diventata non più tollerabile. I limiti di velocità ridotti a 70 km/h non possono essere considerati una soluzione: servono interventi strutturali e definitivi».

Le condizioni attuali del manto stradale sono infatti ritenute inaccettabili, non solo per la sicurezza di chi percorre quotidianamente l’arteria, ma anche per l’immagine e lo sviluppo del territorio. La SS675 rappresenta una direttrice strategica per la mobilità locale e sovralocale e non può versare in uno stato di degrado.

«È necessario – prosegue il primo cittadino – che chi di competenza si adoperi con urgenza affinché Anas riceva le risorse adeguate per intervenire e restituire dignità a questa strada, ormai fondamentale per il nostro territorio e per l’intera provincia».

Il comune di Vitorchiano continuerà a vigilare e a farsi portavoce delle istanze dei cittadini, chiedendo a gran voce un cronoprogramma certo e l’immediato avvio dei lavori annunciati.

