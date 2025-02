FIUMICINO - Villa Guglielmi non è solo un luogo di storia e cultura, ma anche un'importante oasi verde, custode di una ricca biodiversità. Situata nel cuore di Fiumicino, questa area verde rappresenta un rifugio sicuro per numerose specie di uccelli e animali, regalando a cittadini e visitatori la possibilità di immergersi nella natura senza allontanarsi dalla città.

Passeggiando tra i suoi sentieri ombreggiati, è possibile avvistare diverse specie di volatili, tra cui la Garzetta, la Tortora dal collare, il Germano reale, il Gheppio, la Civetta, la Ghiandaia, la Cornacchia grigia, il Merlo, la Cinciallegra, il Codirosso spazzacamino, il Pettirosso, il Codibugnolo, l'Upupa, il Rondone, la Rondine, il Parrocchetto dal collare, il Cardellino, lo Storno e la Gallinella d'acqua.

Oltre agli uccelli, Villa Guglielmi ospita anche piccoli mammiferi e animali acquatici come le Nutrie, le Papere, i Corvi e i Gabbiani, che contribuiscono a mantenere vivo l'ecosistema del parco.

L'importanza di questa villa non risiede solo nella sua valenza storica, ma anche nella funzione di polmone verde che svolge per la città, offrendo un rifugio per la fauna locale e un luogo di relax per gli abitanti. Le sue aree verdi rappresentano una risorsa preziosa per la biodiversità e un punto di incontro per chi ama la natura.

Con il passare degli anni, il Comune di Fiumicino ha investito nella riqualificazione della villa, migliorando le aree verdi e creando spazi dedicati alla fruizione pubblica. Tuttavia, la conservazione della flora e della fauna è una responsabilità di tutti: rispettare l'habitat naturale, non disturbare gli animali e mantenere pulito il parco sono piccoli gesti che aiutano a preservare questo angolo di natura nel cuore urbano.

Villa Guglielmi è dunque molto più di un edificio storico: è un santuario verde che testimonia il valore della natura all'interno della città, un luogo dove storia, cultura e biodiversità si fondono in un'unica grande ricchezza. In un solo concetto: un’oasi al centro della città, a due passi dall’aeroporto internazionale, da conservare, proteggere e valorizzare.