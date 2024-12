FIUMICINO - È con grande soddisfazione che l’associazione Tuttexuna annuncia la sua collaborazione con Aeroporti di Roma per la realizzazione di un importante progetto volto a contrastare la violenza sulle donne. Adr, come si legge sui profili social dell’associazione, sosterrà finanziariamente l’attivazione di sportelli di ascolto presso un Istituto superiore di Fiumicino, dimostrando così il proprio impegno nella lotta contro questo grave problema sociale. Grazie a questa preziosa collaborazione, sarà possibile offrire un valido supporto e un luogo sicuro alle donne che hanno subito violenza o che si trovano in situazioni di pericolo. Gli sportelli di ascolto rappresenteranno un punto di riferimento fondamentale per coloro che hanno bisogno di essere ascoltati, compresi e guidati verso le risorse a loro disposizione.

Tuttavia sono previste altre importanti novità: sarà infatti installata anche una panchina rossa, un simbolo tangibile dell’impegno della comunità nel contrastare il fenomeno della violenza di genere. La panchina sarà realizzata secondo il progetto ideato dalla volontaria e delegata del sindaco, Federica Cerulli, che si è sempre mossa per sensibilizzare l’opinione pubblica e promuovere una cultura di rispetto e non violenza. Questa iniziativa dimostra ancora una volta quanto sia importante e attuale il ruolo dell’associazione Tuttexuna apps e quanto sia fondamentale la collaborazione tra enti pubblici e privati per affrontare il problema della violenza sulle donne. L’impegno di Aeroporti di Roma è ampio e significativo, testimoniando la volontà di contribuire attivamente a creare una società più equa e sicura per tutte le donne. Come si è visto nella precedente iniziativa “Una valigia rossa per tutti”.