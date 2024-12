S. MARINELLA – Supportare le fasce della popolazione più esposte ai rischi del “digital divide” culturale, ovvero il fenomeno dell'esclusione dai benefici del progresso tecnologico e dell'innovazione. È questo l’obiettivo che si pone questa amministrazione, con l’approvazione del progetto in merito all’apertura del “Bib, Lab anche io”, uno sportello aperto ai cittadini per imparare a gestire la propria identità digitale, fare lo Spid, navigare in rete,usare la posta elettronica, effettuare chiamate o videochiamate, fare acquisti online, utilizzare i propri servizi bancari, accedere all’anagrafe e ai servizi della pubblica amministrazione. Attualmente l’Italia è lontana dalla media europea per competenze digitali, solo il 46% della popolazione è in possesso delle competenze di base, a fronte del 54% della media europea. “Se il mondo si muove in una certa direzione – dice il sindaco Tidei - non possiamo ignorarlo. E sappiamo quanto oggi sia indispensabile sapersela cavare con gli strumenti digitali. Tutti i cittadini che hanno difficoltà con questi mezzi e vogliono capirne di più, sono invitati a rivolgersi a questo servizio gratuito. Siamo certi che in molti coglieranno questa opportunità così da non sentirsi più in difficoltà”.