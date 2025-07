L’Università della Tuscia apre da domani le iscrizioni ai corsi di laurea per l’anno accademico 2025/2026.

L’Ateneo di Viterbo ricorda l’ampia e diversificata offerta formativa, che comprende: corsi di laurea triennale (tra cui uno ad orientamento professionalizzante), corsi di laurea magistrale e due corsi di laurea magistrale a ciclo unico.

Tutti i corsi sono consultabili al seguente link: https://www.unitus.it/ corsi/

La procedura di immatricolazione è online, accessibile all’indirizzo: https://www.unitus.it/ entra-in-unitus/

L’Ateneo ha adottato una disciplina tasse e contributi che permette a studenti e famiglie di comprendere con facilità il calcolo delle tasse universitarie, le agevolazioni previste e le modalità di perfezionamento dell’iscrizione.

Oltre alla “No Tax Area” basata sull’indicatore Isee (che prevede il pagamento della sola tassa regionale e dell’imposta di bollo, con soglia più alta per studenti con Dsa), l’Università mette a disposizione numerosi strumenti di sostegno, tra cui: il bonus esonero fedeltà, il bonus esonero famiglia, il bonus “Torna a casa”, il bonus per care leavers, agevolazioni per giovani caregiver familiari, percorsi dual career per studenti con meriti sportivi e numerose borse di studio. Per approfondimenti: https://www.unitus.it/studenti/tasse-e-contributi/

I test di ingresso ai corsi di studio sono gratuiti e si svolgono online, durante tutto l’anno, secondo un calendario prestabilito.

Il test non è selettivo per la maggior parte dei corsi di studio e differenziato per macroaree: umanistico-sociale, scientifico-tecnologica, economica, ingegneristica e design. Informazioni dettagliate sono disponibili qui: https://www.unitus.it/entra-in-unitus/come-iscriversi/test-di-ingresso/

Per i corsi a numero programmato, le modalità di accesso sono differenziate a seconda del corso di studi e indicate riportate sullo stesso link di cui sopra selezionando “Bandi e risultati”.

L’Università della Tuscia pone particolare attenzione ai temi dell’inclusione, promuovendo la partecipazione attiva di tutte le studentesse e gli studenti alla vita accademica, didattica, di ricerca e sociale. Agli studenti con disabilità sono garantite misure compensative per sostenere i test di ingresso, tra cui: tempo aggiuntivo rispetto a quello previsto per lo svolgimento del test; supporto da parte di un tutor per la lettura delle domande a risposta multipla; utilizzo di calcolatrice di base; postazione accessibile e possibilità di dettatura per la redazione delle risposte.

Tali misure possono essere attivate anche durante il percorso universitario, in occasione degli esami di profitto. Per richiederne l’attivazione, è necessario compilare l’apposita modulistica ed inviare la richiesta al/alla docente titolare del corso almeno 15 giorni prima della prova, tramite e-mail, includendo in copia, per conoscenza, l’indirizzo inclusione@unitus.it.