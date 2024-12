TARQUINIA - Tutto pronto per la campagna antincendio boschivo estiva 2024 dell’Università Agraria di Tarquinia.

Lo riferisce l’assessore all’Ambiente Alessandro Sacripanti che ha predisposto l’incontro e il piano di monitoraggio per contrastare gli incendi sul patrimonio dell’ente che conta sul territorio oltre 2.500 ettari di bosco.

L’iniziativa si è svolta all’Università Agraria Tarquinia alla presenza del presidente Alberto Riglietti con la partecipazione dei vigili del fuoco, Polizia locale, volontari dell’Aeopc, del gruppo comunale di Allumiere con Alfonso Superchi, dell’associazione Volo sportivo e dei funzionari dell’ente.

«Anche quest’anno è stato programmato un monitoraggio del territorio a tutela dei nostri boschi nel periodo estivo considerato a maggior rischio incendi. L'incontro ha l’obiettivo di estendere una cultura della prevenzione a difesa dell’ambiente e dei boschi come interesse di tutta una comunità.

«Siamo convinti che l’impegno dell’Università Agraria – prosegue l'assessore Sacripanti – sarà importante in caso di avvistamento di un incendio. Parole di soddisfazione da parte del presidente dell’ente Alberto Riglietti: «La tutela dei nostri boschi è una priorità, e le iniziative di prevenzione come queste sono importanti anche per sensibilizzare la comunità a questi temi».

È partita anche una campagna informativa da parte dell’Università Agraria tramite dei manifesti, con la quale sarà diffusa l'informazione alla cittadinanza e ai turisti, con lo slogan “Aiutaci anche tu chiama” il numero verde 803555 della Sala operativa regionale di Protezione civile da chiamare in caso di avvistamento di un incendio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA