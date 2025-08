TARQUINIA - Con la nuova stagione, l’Università Agraria di Tarquinia ha ufficialmente dato in gestione e quindi riaperto al pubblico l’area picnic “Spinicci”, immersa nella natura e a due passi dal mare. Un’oasi di tranquillità perfetta per famiglie, gruppi di amici o camperisti in cerca di relax. I costi d’ingresso giornalieri sono: Auto: 10 euro; Camper: 25 euro. Il servizio include: accesso diretto alla spiaggia; Docce e bagni; Area barbecue attrezzata. (Info e prenotazioni: 392 2883500).

