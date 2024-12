TARQUINIA - E’ stato convocato dal consigliere più anziano, Marcello Maneschi, per il 30 ottobre, il consiglio di amministrazione dell’Università Agraria di Tarquinia. L’assemblea è prevista per le 20,30 presso la sede dell’ente in via Garibaldi.

Tre i punti all’ordine del giorno: l’approvazione del bilancio di esercizio 2023; l’approvazione del bilancio di previsione esercizio 2024; l’istituzione e l’ approvazione delle commissioni consiliari permanenti. La eventuale seconda convocazione è prevista per il giorno successivo, 31 ottobre. Intanto in città è polemica per la mancata nomina del presidente del consiglio, dopo il tentativo non andato a buon fine, con la proposta di Silvano Olmi. Ad incalzare la maggioranza del presidente Alberto Riglietti le opposizioni. Per portare a compimento la nomina servirebbe la modifica dello statuto che consentirebbe il via libera con i soli voti della maggioranza.

©RIPRODUZIONE RISERVATA