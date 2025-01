TARQUINIA - Rettifica, parziale, della lista civica per Roberto Fanucci presidente, in merito alla posizione politica assunta in queste ultime ore. La lista civica che fa capo al consigliere Fanucci chiarisce infatti la propria posizione in merito al sostegno alla maggioranza del presidente Alberto Riglietti all’Università Agraria di Tarquinia, precisando obiettivi tecnici, legati al rilancio del campeggio e alla modifica dello statuto. «Il bene dell’ente è avanti ad ogni cosa. Siamo un gruppo indipendente, civico. La nostra adesione non è politica ma programmatica - sottolineano - Ci sono priorità fondamentali per l’Università Agraria e non possiamo sottrarci alla responsabilità del ruolo di consiglieri che i cittadini ci hanno assegnato. Il presidente Riglietti ha garantito la massima trasparenza e il coinvolgimento del consiglio sia sull’esigenza di tornare a rendere produttivo il campeggio sia per le riforme necessarie con la riscrittura del nuovo statuto».

«Non faremo parte dell’esecutivo e della maggioranza ma dialogheremo su questioni specifiche - precisano - dando il nostro contributo fattivo sui punti che abbiamo individuato. Non cerchiamo incarichi come descritto, siamo interessati solo al rilancio dell’ente e alla realizzazione di progetti concreti».

Intanto, il consigliere Marcello Maneschi ha convocato il consiglio di amministrazione per il 20 gennaio alle 20,30. All’ordine del giorno l’atto di indirizzo per l’area di sosta e il campeggio in località Spinicci.

