TARQUINIA - L’Università Agraria di Tarquinia ha affittato un terreno in località Spinicci che è stato adibito da privati a parcheggio per il periodo da giugno a ottobre. L’affitto dell’area, effettuato dopo regolare avviso pubblico, ha permesso all’ente di via Garibldi di incassare la cifra di 25mila euro.

«L’affitto a privati dell’area consente ai bagnanti che accedono alla spiaggia di parcheggiare l’autovettura in sicurezza – spiega Alberto Riglietti, presidente dell’Università Agraria – un servizio importante per la comunità e un introito per le casse dell’ente. L’Università Agraria lavora senza sosta per rendere quelle aree nuovamente fruibili dalla comunità cittadina».

©RIPRODUZIONE RISERVATA