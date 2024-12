Nell’ambito delle iniziative organizzate per i quarantacinque anni dalla fondazione dell’Università degli Studi della Tuscia, il Dottorato “Società in mutamento. Politiche, diritti e sicurezza”, organizza il seminario “Il controllo della finanza pubblica tra sanzione e collaborazione”, in occasione del 250° anniversario di fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, oggi Polizia Economico-Finanziaria ad ordinamento militare. Il seminario si terrà il 28 maggio 2024, a partire dalle ore 10 alle ore 14, presso l'Aula Magna del Complesso di Santa Maria in Gradi in Via Santa Maria in Gradi, 4 a Viterbo.

Il programma degli eventi celebrativi organizzati dalla Guardia di Finanza per questa ricorrenza, prevede una serie di iniziative, nei prossimi mesi, in varie città italiane, per ripercorrere la storia nel Corpo e per crescere e rinnovarsi, considerate le attuali e molteplici missioni affidate alla Guardia di Finanza, nella sfera sociale, economica e giuridica.

All’indirizzo di saluto del Magnifico Rettore, Stefano Ubertini, seguiranno quelli del colonnello Carlo Pasquali, comandante Provinciale GdF Viterbo e del professor Alessandro Sterpa, coordinatore del dottorato di ricerca “Società in mutamento. Politiche, diritti e sicurezza”. Gli interventi di approfondimento inizieranno con il colonnello Francesco Ruis, comandante del Nucleo polizia Economico Finanziaria GdF Roma che tratterà il tema “Il controllo della finanza pubblica tra sanzione e collaborazione". La parola poi passerà a Piergiorgio Della Ventura, presidente di coordinamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti che illustrerà le funzioni della Corte dei Conti nell’ambito del Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza.

Alessandra Sartore, già dirigente e sottosegretario del ministero dell’Economia e delle Finanze terrà un intervento dal titolo "La politica di controllo della spesa pubblica tra vincoli europei e spesa delle autonomie territoriali". I lavori proseguiranno con Giancarlo Santomartino, funzionario Anac che porrà l’attenzione sulla fondamentale sinergia presente tra l’Agenzia e la Guardia di Finanza nell’approfondimento dal titolo: "Le forme della vigilanza collaborativa, anche in riferimento ai rapporti con la Guardia di Finanza". La parola poi passerà a due dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, Massimo Varriabile, che illustrerà l’importanza dell’utilizzo delle banche dati nella repressione di evasione e frodi e, Gabriele Bonavitacola, che presenterà le attività di prevenzione in materia di crediti d’imposta. L’intervento conclusivo del seminario, dal titolo: "La Corte dei conti e il controllo della spesa pubblica" sarà affidato ad Eugenio Schlitzer, presidente onorario della Corte dei Conti.

Per partecipare, è necessario confermare la propria presenza scrivendo all’indirizzo: seminaripubblico@unitus.it

