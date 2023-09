CIVITA CASTELLANA – Il vescovo Marco Salvi avverte l’esigenza di un forte investimento spirituale per il clero diocesano. «Il nuovo anno pastorale - afferma il vescovo Salvi - ci trovi disponibili ad approfondire la “ragione della speranza che è in noi” (cfr. 1 Pt 3, 15) e a essere interGli esercizi spirituali, sono un’occasione privilegiata per metterci in cammino in questa direzione, ed è costituita dalla “Tre giorni del clero, che si terrà a Genzano di Roma dal 18 al 20 settembre, a Casa Versiglia, durante il quale fratel Enzo Biemmi ci aiuterà ad affrontare diversi argomenti». «Gli esercizi spirituali - spiega in una nota la diocesi - , sono un momento forte dell’anno, punto di arrivo del cammino intrapreso e sguardo in avanti per un ulteriore discernimento in ordine alla conversione del cuore, per il compimento della propria missione nella chiesa e nel mondo. Un’intensa e profonda esperienza di preghiera, di silenzio e di ascolto della parola di Dio, nell’intento di trovare un po’ di spazio personale per guardarsi un po’ più a fondo tentando di dare il vero significato ai nostri gesti, alle nostre relazioni, alla nostra vita di fede». «Un invito a metterci alla sequela di Gesù, per intuire qualcosa di più del suo cuore e penetrare più a fondo le verità di fede, e rispondere con l’impegno, nella bellezza del servizio gratuito e consumati nell’unità, senza fine e senza limite, conclude la nota della diocesi.