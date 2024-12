CIVITAVECCHIA – “Costruire”. È questa la parola scelta, e che sarà veicolata in tutte le sue sfaccettature, domani in occasione del PMI Day che sarà ospitato per la prima volta a Civitavecchia. La quindicesima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese organizzata da Piccola Industria di Unindustria in collaborazione con le associazioni del sistema, infatti, si terrà nelle diverse città che ospitano i comitati, tra cui anche Civitavecchia, che vedrà coinvolti Tirreno Power e gli studenti dell’IIS Calamatta. A fare da tramite tra le due realtà il Comitato Piccola Industria di Unindustria Civitavecchia presieduto da Francesca Guerrucci. «Saranno circa 40 i ragazzi del Calamatta - ha spiegato - che saranno accolti all’interno dell’impianto di Torre sud. Dopo una breve presentazione, glistudenti saranno accompagnati in una visita guidata alla centrale, per costruire relazioni positive nella scuola, nella professione e nella società. Un’indicazione su come valorizzare i loro studi, vedendo poi applicato al mondo del lavoro quanto imparato tra i banchi, stimolando competenze e curiosità, per contribuire alla crescita dei professionisti del futuro». Guerrucci ha voluto quindi ringraziare proprio Tirreno Power e istituto Calamatta, «da sempre attenti - ha aggiunto - a costruire rapporti diretti tra scuola e impresa». E in questo contesto risulta fondamentale proprio la parola “costruire”, «che non significa solo dare vita a cose materiali - ha ricordato Guerrucci - quanto piuttosto costruire relazioni, competenze, know how e, quindi, futuro».

Costruire consapevolezza delle proprie aspirazioni e delle opportunità per realizzarle, come ha spiegato Unindustria, costruire sapere per affrontare con le giuste competenze e con fiducia il lavoro di oggi e quello di domani. Costruire innovazione, il dialogo e lo scambio tra culture e popoli diversi, nuove opportunità di business, sostenibilità, nuove competenze e ponti tra scuola e impresa. L’iniziativa, che vedrà la presenza di circa 20 aziende associate e 650 studenti degli Istituti di Istruzione Superiore del territorio laziale, si svolgerà nell'ambito della XXIII Settimana della Cultura d'impresa.

