LADISPOLI – Ancora una Caretta caretta morta spiaggiata a Palo. È la terza negli ultimi mesi. L’ultimo ritrovamento domenica pomeriggio quando i volontari della protezione civile Dolphin hanno subito attivato la Capitaneria di porto di Ladispoli-San Nicola notando tra le onde la tartaruga avvicinarsi anche se in balia della corrente: un chiaro segno del suo decesso. Tanti bagnanti non hanno potuto far altro che osservare da vicino la carcassa. «Purtroppo non ce l’ha fatta la piccola tartaruga Caretta – è il commento di Enzo Freddi, responsabile della Dolphin Ladispoli - arrivata già morta sulla spiaggia di Palo e adagiata pian pianino sulla battigia con l’aiuto dei nostri ragazzi allo stabilimento Sun Bay. Solitamente ne incontriamo di vive nei nostri giri in barca, peccato questa volta non è andata così. Era stata scrutata già all’orizzonte dai bagnini posizionata sui torrini di avvistamento». Sul posto anche i volontari delle guardie zoofile di Fareambiente. «È stata già attivata una regolare procedura Asl – scrive il Gruppo - siamo intervenuti su chiamata del comandante della Polizia locale».

