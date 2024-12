TARQUINIA - Una Tarquinia invasa da maghi e streghe di ogni età, che dalla mattina al tardo pomeriggio si è animata di un’atmosfera magica: la terza edizione di #BackToHogwarts è stata una ventata di entusiasmo, portando nella città etrusca grandi e piccini da tante cittadine del Lazio e non solo pronti a partire, come da tradizione il primo settembre, per la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts.

Ideata e organizzata da lextra.news, con il patrocinio del Comune di Tarquinia, la giornata dedicata alla saga di Harry Potter ha avuto come centro nevralgico la libreria caffè La Vita Nova, realtà che sin dall’origine è motore dell’evento.

A fare da scenario ai vari momenti della giornata sono stati, poi, la Sala delle Feste della Biblioteca Comunale, addobbata per accogliere la Cerimonia di Smistamento con tanto di Cappello Parlante, e tanti luoghi iconici del centro storico, scenari delle letture di brani della saga animate dai protagonisti del mondo creato da JK Rowling.

Dal cortile di Palazzo Vitelleschi (per cui si ringraziano il Parco Archeologico di Cerveteri e Tarquinia, il Direttore Vincenzo Bellelli e tutto il personale) alla sala del consiglio comunale, sino a piazza Matteotti e all’Alberata Dante Alighieri: un vero e proprio corteo ha attraversato Tarquinia tra emozioni, sorrisi e momenti di spettacolo. A pranzo, cena e merenda, poi, in tanti hanno approfittato per assaggiare i piatti, i dolci o le bevande a tema ideati e preparati da alcuni locali appositamente per l’evento.

Gli organizzatori ringraziano tutte le persone che hanno collaborato alla realizzazione degli eventi della giornata, a partire dall’irrinunciabile impegno di Roberta Di Rocco, Giulia Oliva e Renata Piccioni, proseguendo con la professionalità di Alessandra Fanelli, Deborah Anna Leoni, Rachele Luzi e Paolo Biagiola, che hanno messo le loro voci a disposizione per le letture itineranti. Un plauso speciale a chi ha interpretato le scene: Harry, Hermione e Ron, rispettivamente Luca, Suami e Luca, Aurora che è stata una splendida Dobby, Gregorio, Dudley sulla scena e prezioso aiutante nell’allestimento, Gianni Legni e Giovanni Ciurluini, “storici” Hagrid e Silente, Giancarlo Palombo e Claudio Ventolini, perfettamente calatisi nei panni rispettivamente di Lucius Malfoy e Severus Piton. Un grazie alle giocatrici di Quidditch, Viola Scarpi e Aurora Ventolini, e al talento di Federica Timperi, Lucrezia Filomeni, Chiara Perticarari, Alessia Ventolini e Viola Sabbatini di Arteritmica che, coordinate da Serena Sileoni, hanno incantato il pubblico con un’esibizione spettacolare.

Un grande grazie va ai ragazzi del CAG - Centro di Aggregazione Giovanile, che hanno collaborato come sempre con enorme passione a realizzare le scenografie e gli oggetti di scena, e alla Polizia locale e all’AEOPC Tarquinia per il supporto logistico.

Lo staff ringrazia anche, per la consueta calorosa accoglienza, le attività che hanno pensato, per l’occasione, qualcosa di speciale: a partire, naturalmente, da La Vita Nova – con Elena, perfetta Prof. McGranitt, assieme a Cinzia e Francesca, con la straordinaria collaborazione di Adelia – continuando con Il locale, bar Danilo, Pizza Point, Bacco Perbacco, il DOT, Belle Helene, Dilas Grau e Namo Ristobottega, per chiudere con il Cinema Etrusco, che ha chiuso la giornata riproponendo in sala “Il Prigioniero di Azkaban” a vent’anni dalla prima uscita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA