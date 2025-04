CIVITAVECCHIA – «Un gesto semplice, ma significativo, per ricordare insieme una figura che ha lasciato un segno autentico nella vita culturale e umana di Civitavecchia». Così l’amministrazione comunale dà appuntamento per domani pomeriggio, alle 18, presso il “Luogo della memoria” di via Trieste, dove già è presente una sua installazione: qui verrà infatti apposta una targa in ricordo di Manlio Midio, artista e civitavecchiese esemplare, scomparso lo scorso anno.

La targa è stata realizzata grazie all'impegno della sorella di Manlio, Lucilla Midio, che ha interessato il sindaco Marco Piendibene ed il consigliere Ismaele De Crescenzo, che hanno voluto così rendere omaggio al suo talento, alla sua sensibilità artistica e al profondo legame con la città. L’Amministrazione comunale invita chiunque volesse bene a Manlio a partecipare a questa piccola ma sentita cerimonia, per condividere un momento di raccoglimento e memoria nel segno della gratitudine e dell'affetto.