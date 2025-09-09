TARQUINIA - Un compleanno speciale a Tarquinia. Il sindaco Francesco Sposetti e l’assessore ai Servizi sociali Enrico Leoni hanno consegnato una targa e un omaggio floreale alla signora Giovanna Vona, che ha festeggiato il traguardo dei suoi 100 anni.

«Un secolo di vita è un dono prezioso, fatto di ricordi, esperienze e valori che rappresentano una ricchezza per tutta la comunità», le parole degli amministratori comunali che a nome di tutta la città hanno rivolto alla signora Giovanna i più calorosi auguri di buon compleanno. ©RIPRODUZIONE RISERVATA