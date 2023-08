LADISPOLI - «Angelo Vassallo è il simbolo degli amministratori pubblici che non cedono alle minacce della criminalità e difendono la democrazia e la legalità fino in fondo. Per Ladispoli sarà un onore scoprire la statua dedicata al sindaco pescatore di Pollica in occasione della commemorazione dell’omicidio avvenuto nel 2010 vicino Salerno». A sostenerlo è il sindaco Alessandro Grando che ha annunciato il patrocinio dell’amministrazione comunale alla proposta della "Fondazione Angelo Vassallo" e dell’associazione "La marcia degli alberi". Tutto è iniziato per volontà dello scultore Napoleon Alberto Romualdo e di Rosario Sasso cittadino-volontario attivo nel territorio di Ladispoli. In precedenza i cittadini e le associazioni locali si erano mobilitati per ottenere, riuscendovi, l’intitolazione ad Angelo Vassallo del giardino pubblico sito in viale Mediterraneo, un modo per rendere onore alla figura del sindaco di Pollica , difensore dell'ambiente e della legalità, ucciso dalla criminalità organizzata il 5 settembre 2010 ad Acciaroli. La statua raffigura Angelo Vassallo seduto, che tiene il timone con una mano ed il capo girato da un lato, ed ha richiesto molto tempo di lavoro dello scultore Napoleon. L’inaugurazione è prevista nel mese di settembre alla presenza di Dario Vassallo, delle Autorità Comunali e di tutta la cittadinanza.

