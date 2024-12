LADISPOLI - Dopo le passerelle e le sedie jobs posizionate lungo la costa ladispolana per consentire anche ai diversamente abili l'accesso a mare durante il periodo estivo, ora arriva una spiaggia dedicata. Il taglio del nastro dovrebbe avvenire già tra pochissimi giorni, probabilmente per il primo week end di agosto. Location? Una porzione dell'arenile libero a Marina di Palo. Il progetto, realizzato interamente grazie a dei fondi ministeriali per un totale che va oltre i 250 mila euro, prevede tutta una serie di servizi utili ai portatori di handicap. Si va dunque dalle passerelle alle sedie jobs, passando anche per degli stalli per gli amici a quattro zampe delle persone ipovedenti. Previsti anche lettini ad hoc e attrezzature balneari. «Sarà completamente gratuita», hanno spiegato il sindaco di Ladispoli Alessandro Grando e il delegato al Demanio marittimo Pierpaolo Perretta e «saranno previste anche attrezzature balneari per gli accompagnatori». Al vaglio, di concerto con la Polizia locale, anche la possibilità di attivare una unità di trasporto che possa condurre i bagnanti direttamente su questa porzione di arenile dedicata. «Saranno inoltre presenti - ha proseguito ancora Perretta - due accompagnatori specializzati che potranno essere di aiuto ai bagnanti». Presente, ovviamente, anche il servizio di salvamento. Lavori in corso dunque per entrare operativi già dai primi giorni di agosto. E non è tutto: «Stiamo lavorando per garantire l'accesso anche oltre la stagione estiva».

