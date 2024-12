TOLFA - La consigliera comunale di opposizione di Tolfa, Sharon Carminelli, ricorda ed elogia la figura di Enrico Berlinguer e il regista de “La grande ambizione” e fa una riflessione profonda «su come la politica debba, forse, ritrovare la sua vocazione originale di servizio alla comunità».

«Ho visto il film “La grande ambizione” per la seconda volta. E, questa volta, in un luogo carico di significato come la Camera dei deputati, alla presenza del regista Segre. La scelta di proiettare il film in questo contesto istituzionale ha aggiunto una dimensione simbolica potente: non solo la figura di Berlinguer, ma anche l’eredità politica e morale che ha lasciato al nostro Paese, torna a dialogare con le istituzioni che sono state parte della sua storia. Alla prima visione, avevo apprezzato soprattutto il valore storico e umano del racconto, la sua capacità di restituire un ritratto di Berlinguer non solo come leader politico, ma come uomo impegnato nel portare avanti una visione di giustizia e di riscatto sociale. Alla seconda, sono emerse nuove sfumature, forse più legate al contesto in cui mi trovavo. Vedere il film alla Camera, cuore pulsante della politica italiana, ha fatto riflettere su quanto il dibattito politico di oggi si confronti o meno con le idee di Berlinguer. Il contrasto tra la sua politica di rigore morale e il clima attuale della politica italiana, dove spesso la figura del politico è associata a compromessi e a visioni più a breve termine. La proiezione in un luogo così emblematico ha reso ancora più forte il messaggio che Berlinguer ha lasciato: una politica fatta di valori, trasparenza e impegno autentico. Insomma, questa seconda visione è stata più di una semplice riproposizione cinematografica; è stata una riflessione profonda su come la politica debba, forse, ritrovare la sua vocazione originale di servizio alla comunità. Dove la politica non è solo un gioco di potere, ma una missione volta a migliorare la vita delle persone e a garantire equità e diritti per tutti. Grazie Marco Pacciotti». ©RIPRODUZIONE RISERVATA