FIUMICINO - Una raccolta fondi per dare un sostegno concreto alla famiglia di Filippo Cristian Colaccio: è l’iniziativa lanciata in questi giorni dopo la tragica morte del 44enne che ha perso la vita sul colpo in un incidente sulla via Flacca, a Fondi.

Una tragedia familiare quella avvenuta il giorno dell’Epifania. E ora è proprio la sua famiglia ad aver bisogno di supporto, in un momento così delicato.

Per questo motivo è partita l’iniziativa di solidarietà: dal titolo “Aiutiamo la famiglia di Veronica e Cristian Colacicco”, sulla piattaforma GoFundMe: «La famiglia di Veronica e Cristian è stata colpita da una grave tragedia, - si legge nel messaggio che accompagna la raccolta - abbiamo bisogno di tutto il vostro supporto per andare incontro a spese mediche importanti e per supportare il futuro di tre bambini che hanno perso il papà. Aiutateli con qualsiasi contributo ve ne saremo eternamente grati.