TOLFA - I residenti di Santa Severa nord chiedono all'amministrazione comunale di "realizzare nella frazione una piccola isola ecologica" visti i vari problemi per il conferimento dei rifiuti nell'unica isola ecologica che è alla Cavaccia.

Tra le varie richieste c'è il cittadino Eugenio Dattilo che fa una ottima proposta: "Vorrei proporre al comune di Tolfa di individuare nel vasto territorio a disposizione una frazione di terreno e adibirla a isola ecologica e rifiuti verdi. Per la gestione una soluzione si trova: o fornire una tessera ai residenti con telecamere di sorveglianza o presidiata da un residente creando anche un posto di lavoro che presidia a fasce orarie dei conferimenti da definire". In molti sentono il problema di dove conferire i rifiuti.

Oltre a questa esigenza di avere nei pressi della frazione l'isola ecogica, i tanti residenti che fanno i pendolari alzano la voce: "Da anni chiediamo il sottopassaggio per la stazione invece questa nostra istanza resta inascoltata. Abbiamo spiegato più volte nelle varie sedi e ai sindaci quanto è necessario il sottopasso. Più volte negli anni abbiamo protestatonin ogni modo e la nostra richiesta è stata anche pubblicata in vari giornali, ma ancora tutto tace e nessuno ascolta e soddisfa la nostra richiesta. Il sottopasso non solo abbrevia di molto l'accesso alla stazione ma garantisce quella sicurezza che oggi non c'è". Per quanto riguarda il sottopassaggio per la stazione uno dei residenti spiega ancora: "Questo è un argomento trattato e ritrattato ogni inizio di elezioni comunali. Ci domandiamo che intenzioni hanno Regione Lazio e comune di Tolfa: perché non si riesce? Perché ci fanno credere e poi non se ne fa nulla?".

