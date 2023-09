CIVITAVECCHIA – L'associazione Agilo, in qualità di Associazione di categoria e tutela di Guide ed Accompagnatori Turistici, invita tutti i professionisti del turismo a firmare e sostenere la petizione presente sul suo sito www.agilo.it.

«Agilo ha partecipato attivamente al percorso che ha portato alla presentazione in Senato del DDL Guida Turistica – ha spiegato il presidente Paola Di Giovanni – sin dal primo giorno abbiamo fatto presente la necessità di procedere ad un generale riordino delle professioni turistiche con particolare riferimento alle professioni di Accompagnatore turistico, professione svolta con abilitazione rilasciata da enti pubblici e valida su tutto il territorio nazionale, e di Guida ambientale escursionistica, e a tal proposito abbiamo presentato due disegni di legge in materia. Con riferimento alla prima professione, il DDL approvato dal Consiglio dei Ministri e assegnato al Senato con l’atto n. 833 il 2 agosto u.s., non contiene, nonostante le richieste delle associazioni di categoria, alcun riferimento alla distinta professione di accompagnatore turistico, esponendo tale categoria ad una sostanziale abrogazione delle regolamentazioni che individuano la professione stessa, ivi compresa la consequenziale liberalizzazione delle attività loro riservate».

L’effetto pratico che si verrebbe a creare sul mercato, secondo Agilo, sarebbe il seguente: «La liberalizzazione sostanziale delle attività tipiche della professione di accompagnatore consentirebbe una facile attrazione di tali prestazioni tra quelle tipiche delle guide turistiche – ha aggiunto – la gran parte delle restanti prestazioni acquistate sul mercato verrebbero svolte da altri operatori (visto anche il proliferare di “figure professionali” inventate dalle Regioni) per effetto del venir meno delle norme che riservano tale attività alla figura dell’accompagnatore. Sotto tale profilo, la prima bozza della legge inviata alle associazioni appariva maggiormente idonea a tutelare la figura dell’accompagnatore turistico, contenendo un richiamo alla professione stessa e consentendo una distinzione tra le prestazioni riconducibili alla figura della guida e quelle riservate agli accompagnatori. In altri termini il richiamo alla figura dell’accompagnatore tutelava le prestazioni e le attività riservate agli accompagnatori e ciò malgrado una definizione della professione di guida turistica significativamente più ampia rispetto al passato. Non solo, il richiamo puntuale alla figura dell’accompagnatore, contenuto nella prima bozza della legge, consentiva di eliminare ogni dubbio relativo alla regolamentazione della figura dell’accompagnatore ed alle connesse attività professionali».

Pertanto, l’associazione richiede che venga reintrodotto all'articolo 2 il seguente comma: (Definizione e oggetto della professione)

4. La professione di guida turistica si distingue dall’attività di “accompagnatore turistico”, ossia chi accompagna e assiste persone singole o gruppi, nei viaggi sul territorio nazionale o all’estero, eventualmente fornendo notizie di interesse turistico di carattere generale sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito delle competenze specialistiche proprie delle guide turistiche e curando gli adempimenti di carattere burocratico ed amministrativo inerenti allo svolgimento del programma.

«La reintroduzione del comma 4 andrebbe anche a tutto vantaggio dei clienti/consumatori e dei professionisti stessi – ha ribadito Di Giovanni – i quali saranno posti in grado di discernere con maggiore grado di certezza i rispettivi ambiti professionali. Tuttavia, ove tale richiamo alla (distinta) figura dell’accompagnatore dovesse intendersi definitivamente espunto dalla bozza di legge, a nostro avviso, occorrerebbe comunque introdurre delle misure rimediali dirette a tutelare la figura dell’accompagnatore. Le nostre richieste sono assolutamente compatibili con la necessità più volte manifestata dal Ministero di procedere speditamente all’approvazione di una legge che, per volontà europea, trattasse esclusivamente la professione della Guida Turistica, subordinando all’approvazione della stessa l’erogazione di fondi del PNRR. Il loro recepimento – ha concluso il presidente di Agilo avrebbe permesso l’apertura del tavolo di confronto sulle altre professioni turistiche più volte pubblicamente promesso dal Ministro Santanchè garantendo maggiore serenità sicurezza lavorativa e la certezza del diritto per migliaia di professionisti abilitati».