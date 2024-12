LADISPOLI – “Una passeggiata inclusiva per verificare il Peba”. È lo slogan di un’iniziativa concreta che si svolgerà domani in piazza Rossellini, a partire dalle 9.30, per verificare una prima fase del Peba (Piano eliminazione barriere architettoniche) sul viale Italia e nelle aree limitrofe. All’incontro prenderanno parte il consigliere delegato all’Abbattimento delle barriere architettoniche, Franca Asciutto, l’assessore alle Politiche sociali, Gabriele Fargnoli e il progettista del Peba, l’architetto Guido Rainaldi. «L’accessibilità non deve essere più intesa solo come un obbligo legislativo – spiega Asciutto - ma come la possibilità di trovare soluzioni ad hoc e condivise dando voce alle persone con disabilità e alle associazioni che difendono i diritti dei più deboli». L’obiettivo delle istituzioni è quello di raccogliere tutti i suggerimenti che arrivano dagli utenti, soprattutto quelli in carrozzina, per poter poi migliorare l’accessibilità su strade, marciapiedi, negozi e lugohi pubblici.

©RIPRODUZIONE RISERVATA