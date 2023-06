SANTA MARINELLA – Il progetto previsto dall’amministrazione, di collocare 35 nuove telecamere, sta andando avanti. Nei giorni scorsi è stata installata sulla via Aurelia, in ambo le direzioni, una nuova telecamera a doppia tecnologia, con rilevatore targhe. Con questo apparato, sarà possibile risalire in qualsiasi momento ai dati del proprietario del veicolo, vedere se risulta rubato o non assicurato e soprattutto verificare se quel veicolo è in regola con la tassa di possesso.

Un rilevatore che non è piaciuto a tutti perché, secondo chi dubita dell’utilità pratica del sistema elettronico, è stato collocato solo per fare cassa. Ma non tutti, invece, bocciano l’iniziativa, anzi, chiedono che venga messa in atto anche in alcune particolari zone della città dove il traffico, d’estate, è più intenso. Infatti, dai social, un internauta chiede al sindaco di provvedere alla collocazione del sistema di rilevamento anche a Lungomare Marconi, dove si passeggia, si va in bici e si fa sport all'aperto, rischiando di essere investiti da auto che sfrecciano a tutta velocità, noncuranti dei limiti imposti e indicati dalla segnaletica. “È una questione di sicurezza – dicono - basterebbe un segnalatore di velocità max consentita con annessa telecamera per multare tutti i trasgressori”.

