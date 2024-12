CERVETERI - Dalla Regione arriva un finanziamento di 20mila euro per dotare la Polizia locale di strumentazioni tecnologiche innovative per prevenire e reprimere in modo più efficace gli illeciti sul territorio. Tutto grazie al bando "Polizia 4.0". Nel dettaglio, il Comune di Cerveteri attraverso questo finanziamento, che vede la compartecipazione dell’Ente per 4mila euro, potrà acquistare un nuovo veicolo che andrà ad implementare il parco-auto a disposizione del comando di Polizia locale e potrà consentire a due agenti di seguire un corso finalizzato al conseguimento del patentino per l’utilizzo di droni. «Si tratta - ha detto il primo cittadino etrusco, Elena Gubetti - di un contributo estremamente importante per la nostra Polizia Locale e per Cerveteri, un territorio che oltre al Capoluogo e alle frazioni più grandi, ovvero Marina di Cerveteri e Valcanneto, si caratterizza per un’estensione territoriale davvero importante».E puntando i riflettori proprio sull'uso dei droni, il sindaco ha evidenziato come questo aspetto «sarà estremamente utile per giungere, seppur in maniera virtuale, con tempestività sui luoghi di eventuali emergenze, come in caso di incendi o di disagi causati dal maltempo».

