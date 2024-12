SANTA MARINELLA – Considerati i lavori che si stanno svolgendo presso la scuola Centro, che consentiranno di migliorare la struttura, ci sarà un trasferimento momentaneo degli alunni nell’ala libera della nuova sede comunale e nel plesso delle Scuole Medie.

Questo ovviamente costringerà i bambini a dover utilizzare lo scuolabus per recarsi nelle nuove sedi. Per questi motivi, il sindaco ha messo a disposizione una navetta gratuita per i bambini frequentanti il plesso centro. Una navetta gratuita in merito al servizio scuolabus, per le famiglie dei bambini coinvolti nel trasferimento delle classi elementari della Scuola Centro. “Mi è sembrato doveroso – afferma il Sindaco Tidei – venire incontro alle esigenze delle famiglie che in qualche modo subiranno questo disagio, e fornire un servizio navetta gratuito, per cui una retta a costo zero, in merito al servizio scuolabus. In accordo con l’ufficio Pubblica Istruzione, abbiamo quindi concordato la fattibilità della proposta che sarà resa nota, nelle modalità di adesione, nei prossimi giorni e comunque prima dell’avvio delle lezioni. Gli importanti lavori strutturali avviati al plesso Centro sono il fulcro dell’impegno amministrativo nel settore dell’edilizia scolastica. In questi anni abbiamo rimesso a nuovo e riaperto alla fruizione dei ragazzi la Scuola Vignacce di Via Calabria, una struttura finalmente moderna e funzionale. Così come gli interventi di ristrutturazione che hanno interessato la scuola Pirgus Flavia Montefiore di Via Oberdan, dove sono state riammodernate le aule, i bagni ed i locali che accolgono quotidianamente i tanti bambini che la frequentano. I lavori più rilevanti riguardano ora la scuola Centro di Via della Conciliazione, per i quali si è reso necessario il trasferimento dei bambini in aule provvisore ubicate presso la Scuola Media Carducci e all’ex scuola Benedettine di Via Cicerone, aule già adatte ed adeguate allo svolgimento delle lezioni all’avvio dell’anno scolastico”. “Le opere strutturali al plesso Centro – conclude il sindaco – dureranno ancora per qualche mese, e riguardano solai, pareti portanti, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento sismico, interventi di efficientamento energetico, sostituzione degli infissi e ristrutturazione generale del plesso, il più antico e storico di Santa Marinella, che necessitava assolutamente di questo restyling. Posso comprendere, senza dubbio, il disagio che dovranno affrontare bambini e famiglie con questo spostamento provvisorio, ma al termine dei lavori avranno a disposizione, finalmente dopo decenni, una scuola elementare completamente nuova e messa in sicurezza”.

