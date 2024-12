Una “Bolla del silenzio”: così è definita la manifestazione che sabato, in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina e l'inizio della guerra, ha visto insieme i rappresentanti delle Chiese cristiane di Civitavecchia (Cattolica, Battista e del Nazareno) nella piazza del mercato.

«Un’esperienza - spiega Felice Mari, incaricato diocesano per l'ecumenismo - che per molti passanti è stata occasione di riflettere e non farsi scivolare addosso le notizie dei luoghi di guerra e di violenza, di non diventare indifferenti ma di lasciarsi interrogare».

©RIPRODUZIONE RISERVATA