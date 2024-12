ALLUMIERE - Ad Allumiere sabato 28 settembre una giornata intera dedicata alla pulizia del territorio e alla scoperta del meraviglioso Monumento Naturale del Faggeto.

La giornata è organizzata dal delegato all'Ambiente Carlo Cammilletti e l'amministrazione comunale in collaborazione con l'associazione Il Cammino dell'allume e l'Università Agraria e con il contributo dell'Arsial e della Regione Lazio. La Giornata Ecologica di sabato consta di due tranche di iniziative. Si partirà la mattina con "Puliamo il territorio", iniziativa di pulizia riservata ai volontari adulti; si proseguirà il pomeriggio coi bambini e coi ragazzi con "Prendiamoci cura del nostro bosco: piccoli ecologisti crescono", iniziativa rivolta, invece, ai bambini dai 5 anni a quelli della quinta elementare. Per quanto riguarda la mattina appuntamento alle 8.30 nel piazzale Cesare Moroni e poi i volontari procederanno insieme al consigliere comunale con delega all'Ambiente Carlo Cammilletti ed altri organizzatori. Saranno attivi anche l'Università Agraria di Allumiere presieduta da Daniele Cimaroli e i volontari della prociv di Allumiere coordinati da Alfonso Superchi. L'iniziativa si svolgerà sinergia anche con la Polizia della Città Metropolitana e la Polizia Locale. "Vogliamo dare un segnale e una risposta, seppur parziale - spiega il consigliere comunale con delega all'Ambiente, Carlo Cammilletti - ad una situazione sgradevole che, purtroppo, sta interessando anche il nostro territorio, dove l'inciviltà di poche persone, a differenza della maggior parte dei nostri residenti che rispettano le regole e l'ambiente, sta creando vere e proprie discariche abusive non solo nei boschi e nelle campagne, ma anche lungo la strade e in modo particolare sulla ex provinciale che collega Allumiere con Civitavecchia. Abbiamo deciso di organizzare una giornata ecologica in sinergia con la Polizia della Città Metropolitana, la Polizia Locale, l'Università Agraria di Allumiere, la Protezione civile e gente volontaria sia per recuperare una parte di questi rifiuti sia per sensibilizzare ancora di più la gente su questa tematica di primaria importanza. Ovviamente non basterà una giornata per risolvere il problema ma dobbiamo insistere in questa attività come abbiamo sempre fatto in passato ad Allumiere. Stiamo anche cercando di attivare soluzioni tecnologiche di controllo nei luoghi presi maggiormente di mira dell'abbandono di rifiuti. Va detto anche che per un paese piccolo come Allumiere con un territorio cosi vasto è difficile poter tenere la situazione sotto controllo e ci farebbe molto piacere se Regione Lazio e Città Metropolitana di Roma, oltre a creare bandi e contributi contro l'abbandono dei rifiuti ai quali abbiamo sempre partecipato, fossero più presenti e attivi sul territorio. Sabato saremo costretti a recuperare i rifiuti presenti lungo la strada provinciale gestita da Città Metropolitana di Roma: credo sia opportuno si facciano carico anche e, sopratutto, loro di questa situazione così come i comuni si fanno carico di pulire i rifiuti sulla strade comunali".

Nel pomeriggio di sabato, poi, il testimone passerà ai bambini della scuola dell'Infanzia e della Primaria di Allumiere che, accompagnati dai volontari dell'associazione "Il Cammino dell’Allume" si occuperanno della pulizia del Monumento Naturale "Il faggeto". Alle ore 15 appuntamento presso il piazzale Cesare Moroni, alle 15.30 i bambini saluteranno i genitori e partiranno per la passeggiata e la pulizia del bosco Faggeto. Alle 16.30 in cammino per la merenda collettiva. Alle 18 conclusione dell'evento e ritrovo coi genitori nel Cortile del Palazzo Camerale. "Dopo la pulizia del bosco tutti i bambini faranno una merenda collettiva con prodotti biologici del nostro territorio - spiegano la presidente e la vicepresidente dell'associazione Il Cammino dell'Allume, rispettivamente Lara Sgamma e Alessia Brancaleoni - offerta dall'amministrazione comunale, presso il cortile del Palazzo Camerale. Come fatto anche con i ragazzi delle scuole medie, l'associazione Il Cammino dell'Allume, intende promuovere anche fra i bambini più piccoli, una serie di eventi volti a valorizzare e tutelare il nostro territorio e il nostro patrimonio naturalistico".

