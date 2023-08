LADISPOLI – È il giorno della beneficenza con “Una finestra sul Ruanda”. Alle 16.30 collegamento video tra la Cittadella della solidarietà di via Genova con la biblioteca che il gruppo ladispolano gestisce in Africa. «La nostra volontaria sul posto Sandra Bossio – spiega Vincenzo Vona, presidente di “Amababa-Ali per il Ruanda” - ci parlerà delle attività in corso e dei progetti futuri. Vedremo poi all’opera i ragazzi in attività che si svolgono in quella che è non solo biblioteca». Il Ruanda sta vivendo un periodo difficile, la grande crisi economica si riflette pesantemente sul sociale, la disgregazione familiare e il conseguente abbandono di minori è una piaga difficile da contrastare.

«Amababa–Ali per il Ruanda – prosegue Vona - da 10 mesi si sta impegnando sul posto in vari campi: casa famiglia, avviamento al lavoro e varie attività culturali, artistiche e sportive presso la biblioteca Le Phare. Uno degli aspetti su cui vorremmo intervenire a breve è la potabilità dell’acqua, dotando di depuratori almeno le scuole. Nell’occasione sarà anche possibile ritirare il tesserino “sostenitore” insieme a maglietta e cappellino con un contributo di 12 euro. Siamo davvero contenti di questa iniziativa».

