FIUMICINO - «In tantissimi a Maccarese per la fiaccolata a ricordo di Singh Satnam, vittima della disumanità. Cittadini, anche imprenditori, si sono uniti per riaffermare i valori della sicurezza sul lavoro, della dignità e della giustizia, mostrando il vero cuore della nostra comunità». Così, in una nota il gruppo di opposizione.

«Questo evento ha evidenziato la presenza di realtà sane e virtuose nel nostro territorio, – prosegue l’opposizione – che rappresentano la maggioranza. Ogni lavoro deve essere svolto in condizioni di sicurezza, con garanzie di legge che proteggano la salute e i diritti dei lavoratori, e con un salario equo.

Chi contribuisce alla nostra ricchezza, infatti, è una parte integrante della comunità e deve poter vivere con sicurezza e dignità. Fiumicino è e sarà sempre al fianco di chi lavora e delle aziende che valorizzano i propri dipendenti. La nostra città, inclusiva e multiculturale, non dimentica che chi contribuisce alla nostra ricchezza merita di vivere con sicurezza e dignità».