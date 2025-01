ALLUMIERE - Nuova escursione su "Il Cammino dei Minatori" promossa dall'associazione Walking life in colour ed Emanuela Trovarelli. Domenica 26 gennaio 2025 le guide escursionistiche dell'associazione Natura Avventura accompagneranno i partecipanti lungo il bellissimo "Cammino dei Minatori". A guidare il gruppo sarà Dariush Bargahi

"Quella su il Cammino dei Minatori - spiegano gli organizzatori - sara in'escursione indimenticabileche ci porterà nel suggestivo territorio di Allumiere, caratterizzato da colline ondulate, boschi incantevoli e le antiche miniere di ferro. Un vero e proprio viaggio nel tempo per scoprire "Il Cammino dei Minatori". Un vero e proprio viaggio nel tempo per scoprire la storia di queste zone, un tempo cuore pulsante dell’industria estrattiva. Percorreremo una parte di questo cammino, che deve il suo nome alle attività industriali che qui si svolgevano, tra sentieri immersi nella natura, panorami mozzafiato e paesaggi selvaggi.

Attraverseremo luoghi ricchi di fascino, passando accanto alle rovine delle antiche miniere, testimoni silenziosi di un passato fatto di fatica e innovazione.

Un’esperienza che unisce storia, natura e un’atmosfera unica raccontando il profondo legame tra la comunità locale e la sua natira e la sua storia.

Dariush Bargahi Basmang è una Guida Ambientale Escursionistica: per avere un colloquio con la guida contattare il numero 3755392318.

La difficoltà del percorso è di tipo E (riferimento alla tabella CAI al link https://it.wikipedia.org/wiki/Escursionismo#Italia ) e si snoda lungo 12 km con un dislivello di 350 metri. Per una durata di 6 ore (salvo imprevisti) più la pausa per il pranzo. Sono ammessi cani ma esclusivamente previo contatto con la guida e purché al

guinzaglio. È importante indossare abbigliamento a strati e scarpe da trekking: occorre ricordarsi di portare bastoncini da trekking, giacca antivento, un capo impermeabile da indossare all’occorrenza come strato più esterno protettivo, pranzo al sacco, zaino, acqua (almeno 1,5 lt a testa), fischietto, piccolo snack e integratori a base di sali minerali. L'appuntamento per tutti è alle ore 9,30 ad Allumiere. La quota di partecipazione è di 18 euro per gli adulti più 2 euro per avere le credenziali del cammino con l'apposizione del bollino. Per i ragazzi sotto i 14 anni non compiuti il costo è di 10 euro più i 2 euro per la credenziale del cammino. Gli organizzatori accettano pagamenti con carta di credito (POS) e in contanti. I pagamenti vengono sempre effettuati sul posto.

La quota comprende escursione con guida ambientale escursionistica sopra riportata, polizza infortuni giornaliera per ogni partecipante (valida fino al settantacinquesimo anno di età), assistente di supporto quando necessario, sopralluogo di verifica effettuato qualche giorno prima sul percorso prestabilito quando è opportuno.

Per prenotarsi occorre compilare il modulo di iscrizione https://www.camminesploratori.com/modulo-escursioni/ , individuando questa escursione nel menu con l’identificativo “26-01-2025 Cammino Minatori” entro le ore 18 del giorno precedente lo svolgimento della stessa; il modulo di prenotazione è valido per 1 adulto e massimo tre minori a carico.

A chi si prenota arriverà una prima notifica via mail di avvenuta ricezione e successivamente conferma di iscrizione con il luogo esatto di appuntamento (controllare anche nella cartella Spam) entro le 24 ore. Chi vuole offrire un passaggioin auto, oppure chiederlo può mettersi in contatto con gli altri escursionisti disponibili al car sharing chiedendo di entrare nel gruppo Telegram mandando un messaggio a https://wa.me/message/EU2WQGMLIS3WN1

