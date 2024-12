SANTA MARINELLA – Con l’avvento dell’estate e l’arrivo di migliaia di turisti e villeggianti, potrebbe accadere che ci siano persone che soffrono di un danno cognitivo come l’Alzheimer o altro tipo di demenza, che perdono l’orientamento per cui si attiva la macchina dei soccorritori per iniziare le ricerche.

Il Comune, ha pubblicato un vademecum che spiega come prevenire questi fatti, cosa fare in caso di allontanamento della persona e come agevolare la sua ricerca.

“Per prevenire l’allontanamento e facilitare il ritrovamento - si legge nel depliant - la persona a rischio dovrebbe avere sempre con se un biglietto promemoria in tasca, nel portafoglio o tra i documenti, con annotate le generalità, l’indirizzo e i recapiti telefonici di emergenza, un cellulare o altri strumenti con localizzazione attiva tipo smartwatch, Gps-tracker. Cosa fare quando una persona a rischio scompare, raggiungere prima possibile un ufficio di polizia e formalizzare la denuncia con notizie utili all’attività di ricerca come le circostanze della scomparsa, delle fotografie recenti, le indicazioni mediche, le strutture sanitarie di riferimento, i comportamenti anomali recenti, fornire all’operatore di polizia i connotati, la descrizione degli indumenti indossati, la condizione patologica e le eventuali difficoltà cognitive, indicare l’ultimo avvistamento nonché notizie sui luoghi abitualmente frequentati, le vie percorse e sulle persone che potrebbero avere altre informazioni, in caso di allontanamento da strutture sanitarie, informare immediatamente, oltre alla Forze di Polizia, familiari, persone di supporto e di assistenza.

Prestare particolare attenzione alla persona nell’ora del crepuscolo, quando è più alta la possibilità che nel malato si acuisca il senso di smarrimento e possa essere più disorientato. Cosa fare se incontri una persona disorientata.

Non lasciarla mai sola. Mantieni un atteggiamento calmo e rassicurante. Chiama subito il 112”.

