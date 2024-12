S. MARINELLA – Pronto a partire un tavolo di confronto e di ascolto sui diversi aspetti del settore turistico. E’ questo l’obiettivo dell’incontro che il sindaco Pietro Tidei ed il consigliere con delega al turismo Alessio Manuelli, stanno organizzando nei prossimi giorni, rivolgendo l’invito a tutti gli operatori del settore presenti a Santa Marinella e a Santa Severa. «L’intento - spiega Manuelli - è quello di creare sinergia, collaborazione tra pubblico e privato, studiare strategie concrete e misure a sostegno del turismo nella nostra città, raccogliendo idee, suggerimenti, condividendo informazioni e pianificando azioni strategiche attraverso l’organizzazione di riunioni periodiche con argomenti che affrontino il tema della promozione turistica. È importante valorizzare e diversificare l’offerta turistica, rafforzando la promozione e supportando le attività con azioni mirate e opportune. Ci confronteremo anche per mettere ordine al settore degli affitti brevi, che stanno proliferando in vista del Giubileo, alla luce della nuova legge nazionale che ha introdotto il codice identificativo nazionale, che certifica la regolarità delle varie strutture”. Entusiasta dell’iniziativa anche il sindaco Pietro Tidei. “L’invito è rivolto a tutti gli operatori del settore presenti nella nostra città – dice Tidei - agenzie, tour operator, gestori di strutture alberghiere ed extra alberghiere, associazioni di promozione turistica. Santa Marinella e Santa Severa hanno molto da offrire, dal turismo balneare, a quello archeologico e rurale. Sicuramente sono da incentivare tutte le altre forme di attrazione come quella enogastronomica ed esperienziale, non dimenticando il turismo legato agli eventi sportivi e quello crocieristico”. La prima riunione del tavolo tecnico del turismo sarà convocata a giorni. Per partecipare, occorre inviare una mail a protocollosantamarinella@postecert.it all’attenzione del Sindaco Tidei e del consigliere Manuelli, indicando nell'oggetto la dicitura, candidatura tavolo tecnico del turismo e nel corpo della mail il proprio nominativo accompagnato da una descrizione della propria attività, impresa o società.

