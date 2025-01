CERVETERI – Il ricordo di Marco Vannini in un murales. Comparirà dal prossimo 31 gennaio al Mattei, la scuola che il giovane aveva frequentato prima di essere ucciso a Ladispoli nella villetta dei genitori della sua ex, Martina Ciontoli. L’istituto ha deciso di dedicare un’opera al ragazzo scomparso a soli 20 anni dopo essere stato colpito dalla pistola il 17 maggio del 2015. Una tragedia che sin da subito aveva sconvolto non solo la comunità locale varcando pure i confini nazionali. La cerimonia di intitolazione del murales, realizzato dall’artista Alessio Gazzola, si terrà alle 10.30. Saranno presenti naturalmente i suoi genitori, Valerio e Marina. Sono tante le dediche sul territorio per questo ragazzo sempre solare con una gran voglia di vivere. Dal parco pubblico di Cerenova al teatro di via De Begnac di Ladispoli. Per Marco sono state organizzate mostre artistiche e incontri nelle scuole. Senza dimenticare i cortei nelle due località da parte dei cittadini durante il periodo lungo dei tanti processi. Migliaia e migliaia di persone si sono sempre mobilitate affinché si facesse giustizia nelle aule di tribunale. Nel 2021 la Cassazione ha condannato l’intera famiglia Ciontoli al carcere con l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale. Erano tutti presenti quella notte in casa e avrebbero potuto chiamare i soccorsi per salvare Marco.

