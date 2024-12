CERVETERI – A breve la posa della prima pietra nel piazzale di fronte alle spiagge: con un milione e mezzo la costa si rifarà il look con arredi urbani, parcheggi e illuminazione. A rilento però va l’altro cantiere, quello dei 2 milioni del Pnrr lato monte. Le opere pubbliche non viaggiano di pari passo nella frazione di Campo di Mare. Nell’area di piazza Morbidelli gli operai non stanno procedendo con velocità rispetto alla tabella di marcia. E potrebbero esserci sviluppi a breve. «La ditta sta proseguendo a rilento ed è stata richiamata già da Città Metropolitana – conferma Elena Gubetti, la sindaca - che potrebbe anche sospendere il contratto e procedere con la seconda classificata nel bando per accelerare l’iter che porterà ad avere aree per lo sport, campetti, uno skate park e ulteriori parcheggi. Siamo fiduciosi si possa tornare a lavorare con celerità». Poi c’è in ballo il discorso del restyling con 1 milione e mezzo ulteriore pronto al decollo. «Entro Natale avverrà la consegna dei lavori», rassicura Gubetti. È la cosiddetta fase “Lungomare Due”, che prevede la riqualificazione dell’area con la realizzazione di un parco urbano naturalistico e il completamento della pista ciclopedonale.. L’obiettivo è quello di formare un sistema integrato di pedonalizzazione sul lungomare per valorizzarlo il più possibile e metterlo in vetrina anche per i turisti. Nell’elenco degli interventi a 300 metri dalla linea demaniale la pista per gli amanti delle bici, più parcheggi per le automobili, nuovi arredi urbani e segnaletica sia orizzontale che verticale. Si parla anche di “Spiaggia per tutti”, dove è prevista l’introduzione di nuove tecnologie volte al miglioramento e alla sicurezza dell’accessibilità pubblica e all’innalzamento dei servizi offerti, compreso il wireless.

