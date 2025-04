TARQUINIA – Skylab Studios annuncia con orgoglio il completamento del progetto “Sulle Tracce di Sant’Agostino”, uno speciale percorso volto ad indagare la nascita e lo sviluppo degli ordini eremitici sorti nel Lazio, attraverso l’utilizzo di strumenti coinvolgenti e sempre più innovativi.

Il progetto, che ha visto protagonista la Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia, fonda la sua particolarità su uno strumento d’eccezione: un libretto interattivo realizzato con alcune delle tecnologie interattive più innovative presenti sul mercato.

L’intero percorso, che coinvolge i luoghi legati al passaggio di Sant’Agostino nel Lazio nel IV secolo d.C., è completamente fruibile anche su carta grazie ad un libretto in formato A5, stampato in quadricromia con qualità HD, che si compone di una copertina “interattiva” e una vasta varietà di contenuti per rendere la scoperta dei siti protagonisti del progetto, semplice e coinvolgente.

Sfogliando le pagine di questo prodotto dal design elegante e accattivante, sarà possibile conoscere la storia di siti culturali di notevole rilevanza per la nascita della tradizione eremitica del territorio, a partire dal MAST, Museo d’arte sacra di Tarquinia, e l’ex convento agostiniano di San Marco della stessa città, passando attraverso la località nota come La Fontanella (a Sant’Agostino), e giungendo all’eremo della Santissima Trinità di Allumiere e il santuario agostiniano di Tolfa.

Dopo una breve introduzione, all’interno delle singole sezioni destinate a ciascun sito d’interesse, oltre a delle immagini ad alta definizione, si trovano dei testi informativi affiancati da alcuni Qr Code, che una volta scansionati con il proprio smartphone, indirizzano l’utente verso una apposita web app ricca di contenuti aggiuntivi, tra cui videoguide in LIS, tour virtuali e audioguide, che permettono anche a chi è affetto da disabilità sensoriali di essere partecipe del percorso alla scoperta della figura del Santo di Ippona.

Inoltre, un grande ruolo è quello ricoperto dai super poteri della realtà aumentata, grazie alla quale è possibile animare un dipinto o ascoltare la voce di uno speciale Sant’Agostino a cartoni animati.

«Grazie a degli appositi Qr Code disposti tra le pagine del libretto,- spiegano da Skylab – è infatti possibile immergersi in un dipinto del pittore Pietro Gagliardi effigiante Sant’Agostino, attualmente conservato al Museo Diocesano d’arte sacra tarquiniese, che parlando in prima persona dialogherà con il visitatore digitale invitandolo poi a sfogliare le pagine del libretto interattivo e scoprire i tesori che il territorio diocesano conserva, il tutto semplicemente inquadrando il Qr Code e subito dopo la foto dell’opera pittorica riprodotta sulle pagine. Questa funzione permette inoltre al visitatore di fruire di alcuni spezzoni del video emozionale accompagnato da una voce narrante, realizzato sempre da Skylab Studios, per raccontare al pubblico l’affascinante storia di questi luoghi simbolo di fede e tradizione. Anche in questo caso, è sufficiente scansionare il Qr Code apposito e poi inquadrare l’immagine rappresentativa di ciascuno dei cinque siti d’interesse riprodotta sul libretto, per vedere, come per magia, apparire sul proprio dispositivo delle clip video».

Un capitolo di estrema importanza, è infine quello dedicato alle soluzioni kids friendly: l'intera esperienza è fruibile anche dai bambini, grazie alla creazione di cinque simpatici personaggi in stile cartone animato che rappresentano Sant'Agostino, realizzate dall'illustratrice Silvia Amantini. Questi personaggi, una volta inquadrati, prenderanno vita grazie alla realtà aumentata, raccontando la storia di una figura così importante per la fede usando un linguaggio semplice e divertente, un approccio che rivoluzionerà la conoscenza dei più piccoli.

“Un’esperienza intensa come solo la fede può farti provare - dice Leonardo Tosoni art Director di Skylab Studios – Una nuova modalità di scoperta della storia di questo meraviglioso territorio segnato anche dal passaggio di Sant’Agostino. Una pubblicazione unica nel suo genere che apre le porte anche a chi, fino ad oggi, era rimasto lontano dalla fede e dalla sua storia. L’innovazione, come già per l’arte e la cultura, diventa uno strumento per andare a indagare ancora più a fondo permettendo a chiunque di scoprire notizie e vivere esperienze altamente interattive che possono far appassionare anche i più giovani. Siamo veramente grati alla Diocesi Vescovile di Civitavecchia e Tarquinia per averci scelti e per la grande fiducia riposta nella nostra agenzia, un’occasione incredibile che abbiamo accettato con grande passione ed emozione”

