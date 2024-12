SANTA MARINELLA - La Comunità Energetica Rinnovabile “A Tutto Sole” ha indetto per sabato prossimo un incontro con Gabriele Bollini, urbanista e valutatore ambientale del Comitato Etico di Banca Etica, che si terrà alle 16.30 presso la sala del Carmelo in Via Flaminia Odescalchi. A Tutto Sole continua la sua attività di promotore e sensibilizzatore verso nuovi orizzonti dove il tema centrale è la difesa dell’ambiente sostenuta ed accelerata dalla consapevolezza dei cittadini. “Con Gabriele Bollini che di uso sostenibile del territorio si occupa professionalmente – dice il presidente della Comunità A Tutto Sole di Santa Marinella Clelia Di Liello - affronteremo sabato questo tema. Abbiamo la convinzione che l’organizzazione democratica delle città e delle comunità partecipate, possano avere un efficace ruolo di supporto alla transizione ecologica. Ruolo che, però, deve costruirsi nella relazione tra reti di cittadini attivi, uniti nella crescita della consapevolezza e della cultura della tutela del territorio in contrasto al consumo di suolo o al suo sfruttamento sregolato. La rete che stiamo costruendo, comincia dalle tante realtà del territorio vicine e lontane, che hanno organizzato con noi questo evento e cioè il Coordinamento Cers Lazio, Socie e soci di Banca Etica, il Gruppo Archeologico Territorio Cerite, il Comitato 2 Ottobre e Nature Education”. L’evento, ha il patrocinio della Fondazione Finanza Etica e di “E’ Nostra” Fornitore cooperativo di energia elettrica da fonti rinnovabili. Nella stessa occasione sarà possibile acquistare la colomba della pace proposta dal Gruppo Roma Ovest di Emergency.

