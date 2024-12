ALLUMIERE -"Ucraina. Da piazza Maidan ad oggi": questo il titolo dell'incontro che si terrà giovedì 31 ottobre alle ore 17 promosso dall'associazione dedicata e intitolata alla carismatica figura di “Enrico Berlinguer”. Ad ospitare questa interessante e importante assemblea sarà l'associazione "Enrico Berlinguer" di Allumiere che ospiterà relatore e ospiti nella propria sede in piazza della Repubblica. Il presidente dell'associazione "Enrico Berlinguer" e assessore del comune di Allumiere, Simone Ceccarelli, ha fortemente voluto questa conferenza che avrà come ospite il giornalista e scrittore Franco Fracassi. "Si parlerà della guerra in Ucraina e il nostro ospite racconterà la propria testimonianza diretta nel Donbas - spiega il presidente dell'associazione "Enrico Berlinguer" e assessore di Allumiere, Simone Ceccarelli - una narrazione autentica da parte di chi quella guerra l’ha vista dal vivo e non solo in televisione. Con l’occasione sarà possibile iscriversi alla nostra associazione per l’anno 2024. Vi aspettiamo numerosi".

