LADISPOLI - Sono scomparsi prematuramente, troppo presto per assaporare ogni piccola sfaccettatura della vita, ma il loro ricordo è ancora impresso nei cuori dei loro familiari e soprattutto degli amici e ora, anche in chi non li ha mai conosciuti.

Momento di grande emozione quello dello scorso sabato sul lungomare Marco Polo di Ladispoli. Proprio qui sono stati intitolati due giardini ai giovani Andrea Renzi e Alan Carderi. Presenti all'appuntamento i familiari dei due ladispolani e i rappresentanti dell'amministrazione comunale che ha contribuito a rendere possibile questo desiderio realizzato anche grazie al contributo della FDM Costruzioni che ha donato la targa commemorativa e si è occupata dell'installazione.

