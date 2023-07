FIUMICINO - Un evento per promuovere l’apicoltura e sensibilizzare sull’importanza delle api per il nostro ecosistema: nella serata di oggi, martedì 11 luglio 2023 a partire dalle ore 19.30 Acli Terra promuove “Un fiume di miele”, un evento di promozione della filiera dell’ apicoltura.

Presso ‘Nativo’, in via di Villa Guglielmi 33, a Fiumicino, l’associazione professionale aclista che tutela e rappresenta i lavoratori e gli operatori del mondo agricolo, dell’allevamento e delle marinerie, organizza quindi un incontro ad ampio raggio con i produttori del settore, provenienti dai diversi territori del nostro Paese.

Le api sono,infatti, svolgono una funzione fondamentale per il benessere del nostro pianeta: per questo l’evento cerca di far capire l’importanza del lavoro svolto dai produttori del settore.

All’appuntamento saranno presenti, inoltre, operatori e rappresentanti di settori rurali afferenti, quali il caseario, ma anche dell’ olivicoltura, che presenteranno le loro eccellenze con degustazioni ad hoc. Acli Terra nazionale mette così a confronto imprenditori agricoli, dirigenti nazionali e locali, biotecnologi ed altri esperti, insieme ad ospiti istituzionali, tra cui il Sottosegretario all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Luigi D’Eramo, introdotti dal Presidente nazionale Acli Terra, Nicola Tavoletta, in una serata condotta dalla giornalista e scrittrice Virginia Saba.