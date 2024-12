«Avrebbe potuto avvenire ovunque perché animato da futili motivi», così la sindaca Chiara Frontini interviene sui social in merito alla maxi rissa di venerdì pomeriggio al Sacrario.

«La sicurezza dei cittadini e il contrasto al degrado e alla microcriminalità - assicura - sono al centro delle preoccupazioni di chi amministra il territorio pur privo di funzioni e responsabilità operative. In questi mesi sono stata sempre in contatto con il prefetto e il questore, le massime autorità preposte a garanzia della sicurezza dei cittadini. Molto - aggiunge - è stato fatto, ancora altro c'è da fare».

La sindaca ricorda che «da gennaio non si sono più registrati episodi di insicurezza nella zona del Sacrario e anche l’evento di venerdì, i cui protagonisti sono tutti di nazionalità italiana e già 3 sono stati arrestati, avrebbe potuto avvenire ovunque perché animato da futili motivi. Le telecamere presenti in zona - continua Chiara Frontini - hanno ripreso il tutto e altri soggetti sono stati denunciati. Il pronto intervento contro risse e fenomeni di violenza da parte delle forze dell’ordine, anche venerdì, ha represso tempestivamente ed evitato scenari peggiori». La sindaca poi ricorda che il 7 maggio «per evitare ogni possibile sciacallaggio durante l’evacuazione necessaria per disinnescare la bomba utilizzeremo ben 5 droni che sorvoleranno tutte le zone identificando chiunque si muova, non autorizzato, nella zona rossa».

Chiara Frontini ricorda infine i dati forniti dalla questura sulla sicurezza: «i reati complessivi sono diminuiti: -2,46%. I reati contro la persona sono diminuiti: -28,57%. Al contempo, sono aumentati i controlli. misure di prevenzione della questura: +46,15%. Proposte di sorveglianza speciale della polizia di Stato: +27,7%; emissione di 13 provvedimenti di daspo e 31daspo Willy, rispetto ai 4 e 3 rispettivamente nel 2022. Come Comitato di pubblica sicurezza - ha aggiunto - abbiamo ripristinato la squadra del controllo interforze sulle residenze, concentrando particolare attenzione nelle zone definite sensibili; realizzato tre operazioni cosiddette “ad alto impatto”; ripristinate le pattuglie appiedate in centro storico; implementato il “controllo di vicinato” a viale Trento, via Orologio Vecchio, zona del Sacrario/San Faustino. Anche il progetto di contrasto alle truffe agli anziani e il prossimo posizionamento di nuove videocamere di sorveglianza rappresentano un valore aggiunto per la sicurezza in città».