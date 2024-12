ALLUMIERE - Il 31 maggio ad Allumiere "Tesori d'Italia lab": presso la "Grotta del Cardinale" a partire dalle 19,30 "Un Faro sul Territorio", cucina intrattenimento e networking; questo appuntamento gode del patrocinio dei comuni di Allumiere e Tolfa. :Il prossimo venerdì 31 maggio - spiega lo chef della Grotta del Cardinale, Daniele Orieti - presenteremo ufficialmente la collaborazione con il "Tesori d’Italia Lab" volta all’internalizzazione e alla promozione del territorio con il patrocinio del Comune di Allumiere r del Comune di Tolfa, in piena collaborazione con il Ministero degli Esteri e svariati Enti pubblici - saranno presenti alla serata d’inaugurazione, le autorità, le testate giornalistiche, le associazioni e ci saranno vari intrattenimenti musicali e comici con ospiti d’eccezione".

Tutti, quindi, sono invitati a partecipare all'evento. "Saremo felici della presenza di tutti per condividere un momento importante per noi delle Cantine del Cardinale, per me come Chef e per tutta la nostra comunità che comprende Allumiere, Tolfa e Civitavecchia - spiega l'eclettico e bravissimo chef Daniele Orieti - attendo la conferma della presenza, essendo una festa a numero chiuso. Grazie a tutti, vi aspettiamo numerosi".