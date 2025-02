LADISPOLI – Un caso difficile da gestire. Un uomo con evidenti problemi psichici ha aumentato la propria aggressività nell’ultimo periodo infastidendo i passanti, rubando nei negozi, arrecando danni agli arredi. Nemmeno il comune sa come intervenire. «Nonostante i nostri grandi sforzi – parla l’assessore alle Politiche sociali, Gabriele Fargnoli – stiamo valutiamo un esposto in Procura per segnalare la gravità della situazione prima che accada il peggio». È un soggetto fragile molto conosciuto dai ladispolani le cui condizioni si sono ulteriormente aggravate. «La vicenda di Mauro –prosegue Fargnoli – è un rebus senza soluzione. Vorremmo collocarlo presso una casa di cura che possa ospitarlo e seguirlo, sottraendolo ad uno stato di vagabondaggio potenzialmente pericoloso. Ma inspiegabilmente riceviamo solo rifiuti. In strutture regionali e nel resto d’Italia sembra non ci sia niente da fare. Nonostante siano a più riprese intervenuti anche le forze dell’ordine, l’Asl, il tribunale, il ricovero del paziente sembra impossibile. Ci siamo rivolti a tutti coloro i quali era possibile rivolgersi, compreso il presidente della Regione Lazio».

